Neue Wohnblöcke am Ulmer Kuhberg

Am Ulmer Kuhberg sollen neue Wohnblöcke mit bis zu 200 Wohnungen entstehen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat sich am Mittwoch für drei- bis vierstöckige Gebäude im Baugebiet "Hermannsgarten" ausgesprochen und nach intensiver Debatte Reihen-Einfamilienhäuser dort abgelehnt. Eine Bürgerinitiative am Kuhberg befürchtet hingegen eine zu starke Verdichtung und einen aus ihrer Sicht zu hohen Anteil an sozialem Wohnungsbau.