Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden in dieser Woche ausgeweitet. Den Auftakt machen laut der Gewerkschaft Verdi unter anderem die Bürgerdienste in Ulm. 60 Beschäftigte beteiligen sich daran.

Von den Arbeitsniederlegungen bei den Bürgerdiensten sind das Standesamt, die Parkraumüberwachung und auch die Zulassungsstelle betroffen, so die Gewerkschaft. Auch in den Dienstleistungszentren in den Ulmer Stadtteilen kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Es werde den ganzen Tag gestreikt, hieß es weiter.

Bei den Bürgerdiensten in Ulm kann es am Montag zu langen Wartezeiten kommen. SWR Maren Haring

Am Dienstag geht es im Ostalbkreis weiter

Die Gewerkschaft hat für die gesamte Woche Warnstreiks angekündigt. Im Ostalbkreis wird am Dienstag großflächig zum Warnstreik aufgerufen. Verdi kündigte an, dass in Aalen zwei Demozüge von Betrieb zu Betrieb ziehen.

Die Beschäftigten der Stadtverwaltung, des Landratsamtes, der Stadtwerke, der Arbeitsagentur und der Kreissparkasse sind zu Ausständen aufgerufen. Auch am Klinikum in Aalen wird gestreikt, es werden laut Verdi nur Notfall-OPs durchgeführt.

Beschäftigte in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen

Auch Beschäftigte aus Schwäbisch Gmünd und Ellwangen sind zum Warnstreik aufgerufen. Mitarbeiter der städtischen Betriebe und der Stadtwerke, in Ellwangen Mitarbeiter der Einrichtung Rabenhof und der Virngrundklinik sollen mit Bussen nach Aalen fahren, um sich dort den Streikenden anzuschließen.

Am Mittwoch Warnstreik in Heidenheim

Am Mittwoch kommt es laut der Ankündigung von Verdi zu Warnstreiks in Heidenheim. Krankenhaus, Stadtverwaltung und weitere Einrichtungen seien betroffen.

Auf dem Ulmer Weinhof gab es schon mehrere Kundgebungen. Hier versammelten sich die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe (Archivbild). SWR Catharina Straß

Seit Ende September kommt es in der ganzen Region immer wieder zu Warnstreiks im Zuge der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. In dieser Woche will die Gewerkschaft die Warnstreiks intensivieren, um den Druck auf die Arbeitgeber in den Verhandlungen zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.