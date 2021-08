Die neue Orgel für den Chor des Ulmer Münsters ist am Montag in Einzelteilen in Ulm eingetroffen. Sie wurde auf einem Lkw-Gespann von einer Schweizer Orgelbaufirma angeliefert. In den nächsten drei Wochen soll sie aufgebaut werden, danach wird der Ton des Instruments genau auf das Münster abgestimmt. Am ersten Adventssonntag wird sie eingeweiht, vorher schon probegespielt. An der 60 Jahre alten früheren Chororgel hatten Experten so starke Mängel festgestellt, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnte. Den Zuschlag für die neue Orgel im Chor des Ulmer Münsters bekam die renommierte Orgelbaufirma Kuhn in der Schweiz. Das Gesamtprojekt kostet mehr als 630.000 Euro.