Im Donaubad in Neu-Ulm werden am Samstag die neuen Rutschen eröffnet - mit einem Jahr Verspätung. Doch was bieten die vier bunten Röhren? Wir haben sie von "Experten" testen lassen.

Darauf mussten Rutschenfans ganz schön lange warten: Mit über einjähriger Verspätung werden am Samstag die Rutschen im Donaubad Neu-Ulm eröffnet. Ursprünglich war die Eröffnung für November 2022 angekündigt worden. Monatelang musste nachgebessert werden. Jetzt ist die Anlage das neue Schmuckstück im Donaubad. Video herunterladen (51,6 MB | MP4) Von der Familien- bis hin zur Rennrutsche Vier bunte Röhren bietet die neue Rutschenanlage: Da ist zum Beispiel die "Rainbow River"-Rutsche . Dabei handelt es sich um eine klassische Familienrutsche. Die Reifenrutsche ist mit einer Länge von 84 Metern die Kürzeste im Quartett.

. Dabei handelt es sich um eine klassische Familienrutsche. Die Reifenrutsche ist mit einer Länge von 84 Metern die Kürzeste im Quartett. Die "CrazyFake" ist mit 131 Metern die längste Rutsche. Die Röhre überrascht mit Licht- und Soundeffekten.

ist mit 131 Metern die längste Rutsche. Die Röhre überrascht mit Licht- und Soundeffekten. Die "Fastbreak" -Rutsche ist was für Mutige. Sie ist auch erst ab 16 Jahren freigegeben. 770 Lichter sind in ihr verbaut. Die Höchstgeschwindigkeit beim Rutschen liegt hier bei rund 40 Stundenkilometern.

-Rutsche ist was für Mutige. Sie ist auch erst ab 16 Jahren freigegeben. 770 Lichter sind in ihr verbaut. Die Höchstgeschwindigkeit beim Rutschen liegt hier bei rund 40 Stundenkilometern. Fehlt noch die "SWUush", die außergewöhnlichste unter den Rutschen. Die Röhre besteht aus drei Rinnen. Zeitgleich kann hier zu Dritt gerutscht werden. Sensoren messen, wer am Schnellsten unterwegs war. Rutschen im Donaubad mit ordentlich Verspätung Im Donaubad und bei den Städten Ulm und Neu-Ulm ist die Erleichterung groß, dass die Rutschen jetzt endlich fertig sind. Eigentlich hätte der neue Rutschen-Turm im November letzten Jahres eröffnet werden sollen. Doch während des Baus gab es immer wieder Verzögerungen. Mängel gab es unter anderem beim Brandschutz und bei der Entlüftung. Mehr als drei Millionen Euro hat das Donaubad in die Rutschenanlage investiert. Dabei erhielten die Städte Ulm und Neu-Ulm als Eigentümer des Bades große Zuschüsse vom Bund. Am Samstag werden die neuen Rutschen im Donaubad in Neu-Ulm eröffnet. Donaubad Neu-Ulm/Ulm Zwei weitere Rutschen können noch gebaut werden Die Rutschenanlage im Donaubad ist so gebaut worden, dass sie in den nächsten Jahren noch erweitert werden kann. Für zwei weitere Röhren gibt es bereits jetzt vorbereitete Startluken und Landungsbereiche. Zuvor hatte es drei Rutschen im Donaubad gegeben, die mehr als 20 Jahre in Betrieb waren und nicht mehr saniert werden konnten.