In Lorch nimmt am Dienstag eine neue Rettungswache ihren Betrieb auf. Es ist nicht die Einzige. In Zukunft sollen zwischen Notruf und Eintreffen beim Patienten nur zwölf Minuten vergehen.

In Lorch (Ostalbkreis) geht eine neue Rettungswache in Betrieb. Damit soll die vom Land beschlossene neue Festlegung der Hilfsfrist eingehalten werden. Gemeint ist die Zeitspanne, die eine Rettungseinheit höchstens zwischen dem Notrufeingang und der Ankunft am Einsatzort brauchen soll. Bislang lag die zwischen 10 und 15 Minuten. Jetzt ist sie auf zwölf Minuten festgelegt.

24/7 - Rettungswache in Lorch eröffent Am heutigen Montag war es soweit: es fand die offizielle Eröffnung der...Posted by Marita Funk - Bürgermeisterin für Lorch on Monday, March 10, 2025

Jährlich gibt es etwa 1.200 Einsätzen in Lorch und den umliegenden Gemeinden, so ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes. Diese Einsätze wurden bisher von Schwäbisch Gmünd und Mutlangen aus erledigt, nun also aus Lorch. Die neue Rettungswache wird dort zwei Jahre getestet. Man geht aber davon aus, dass sie sinnvoll ist und bleibt, so das DRK.

Die neue Planungsfrist der Rettungsdienste Mit dem neuen Rettungsdienstgesetz des Landes Baden-Württemberg ist im Juli 2024 auch eine neue Hilfsfrist beschlossen worden. Die Zeit, in der in 95 Prozent der Fälle das erste Rettungsmittel am Notfallort eintreffen soll, beträgt nun zwölf Minuten. Davor galt ein Zeitraum von zehn bis 15 Minuten. Der Gesetzgeber hat nach eigenen Angaben mit der neuen Frist mehr Klarheit schaffen wollen.

Neue Rettungswachen im Ostalbkreis und im Alb-Donau-Kreis

Um die Rettungszeiten zu verkürzen, hat das Deutsche Rote Kreuz seit Jahresbeginn außerdem neue Rettungswachen in Tannhausen, Oberkochen und Westhausen in Betrieb genommen. Auch im Alb-Donau-Kreis sind weitere Wachen von Rettungsdiensten eröffnet worden: So ist schon seit Mai 2024 in Erbach ein Rettungswagen des DRK stationiert. Seit Jahresanfang gibt es zudem in Staig eine Wache. In Lonsee (Malteser) soll eine Weitere Mitte des Jahres in Betrieb genommen werden.

Im Januar in Betrieb genommen: Die neue Rettungswache in Staig im Alb-Donau-Kreis ist von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends besetzt. Thomas Heckmann

Dort betreibt der Arbeitersamariterbund (ASB) die neue Rettungswache, die noch aus sieben Containern besteht. Mittelfristig ist ein eigener Bau geplant. Die Wache ist von 7 bis 19 Uhr besetzt. Bislang kamen die Rettungswagen aus Ehingen, Ulm oder auch Laupheim. Von der neuen Rettungswache aus werden Notfälle versorgt, aber auch Patiententransporte erledigt.