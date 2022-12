Bürgerinitiative freut sich über neue Ortsdurchfahrt Tomerdingen

Verkehrslärm und Raserei mitten durch den Ort - damit ist jetzt Schluss. In Dornstadt-Tomerdingen ist am Montag die neue Ortsdurchfahrt eingeweiht worden. Ein Erfolg für die Bürgerinitiative.

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist am Montag die neue Ortsdurchfahrt von Tomerdingen (Dornstadt, Alb-Donau-Kreis) offiziell eingeweiht worden. Der 1,5 Kilometer lange Straßenabschnitt wurde für 4,7 Millionen Euro saniert.

Unter anderem wurden Kanaldeckel entfernt und ein Flüsterbelag aufgebracht. An den Ortseingängen bremsen Kurven den Verkehr. Es gilt Tempo 30. Das Ehepaar Kuhn lebt seit Jahrzehnten am Ortsrand der Gemeinde: "Man merkt doch einen Unterschied zu früher, auch von der Verschwenkung, dass die Leute nicht so schnell aus dem Ort fahren, wir sind ja am Ortsende. Es ist viel ruhiger geworden, man merkt einen Riesenunterschied."

Vertreter der Stadt- und Landespolitik, unter anderem Regierungspräsident Klaus Tappeser, und der Bürgerinitiative U4 geben die Ortsdurchfahrt in Tomerdingen nach mehr als zwei Jahren Bauzeit frei. SWR Hannah Schulze

Vertreter der Stadt- und Landespolitik und der Bürgerinitiative U4 waren zur Straßenfreigabe gekommen. Die Initiative hatte sich im Frühjahr 2019 wegen der Verkehrsbelastung im Ort gegründet. Mitglieder der BI stellten unter anderem Blitzerattrappen auf und meldeten den Ort bei der SWR-Aktion #zuLAUT. Auf einer interaktiven Karte waren dort besonders verkehrsbelastete Stellen in Baden-Württemberg zu sehen.

Mit konkreten Forderungen und Messdaten wandte sich die Initiative im gleichen Jahr an die Politik. Drei Jahre später hat Tomerdingen im Alb-Donau-Kreis jetzt eine neue, leisere Ortsdurchfahrt. Der Gründer der Bürgerinitative Michael Henne spricht von einem tollen Erfolg: "Ich denke, da kann man stolz darauf sein, was wir erreicht haben und wie es Land und Gemeinde umgesetzt haben."