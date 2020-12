per Mail teilen

Das Klinikum Heidenheim hat seine Notaufnahme neu strukturiert. Mit einem zentralen Eingang soll schneller geklärt werden können, ob Patienten in die ambulante oder stationäre Notfallversorgung aufgenommen werden. Entsprechend gibt es im Klinikum Heidenheim die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses und eine Notfallpraxis. Am Freitag soll die neue Notaufnahme in Betrieb gehen.