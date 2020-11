In Neu-Ulm ist am Montag eine mobile Corona-Teststation vorgestellt worden. Es handelt sich um einen bei Evobus in Neu-Ulm umgebauten Linienbus. Die mobile Teststation wurde an ein Unternehmen verliehen worden, das schon jetzt Teststationen betreibt. Durch den Bus verspreche man sich eine schnellere und individuellere Reaktion auf lokale Ausbruchsgeschehen, hieß es von dort. Der Corona-Testbus soll in den kommenden Monaten an Schulen, Pflegeheimen und Unternehmen Station machen. Der Bus von "Daimler Buses" ist nicht die einzige mobile Teststation: Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern hat einen "Medibus" der DB-Tochter DB Regio, der bereits an verschiedenen Orten stationiert war. Und MAN hat ein Diagnostikfahrzeug präsentiert, das als mobiles Labor fungieren und ebenfalls an regionalen Hotspots eingesetzt werden soll.