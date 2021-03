Martina Häusler, Ruben Rupp und Tim Bückner für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd und Michael Joukov-Schwelling für Ulm - diese vier Abgeordneten vertreten die Region erstmals im Landtag.

Die Neulinge im Landtag aus den Wahlkreisen Schwäbisch Gmünd und Ulm: Tim Bückner (CDU), Martina Häusler (Grüne), Ruben Rupp (AfD) und Michael Joukov-Schwelling (Grüne) (v.l.n.r.). SWR

Martina Häusler hat im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd für eine Überraschung gesorgt: Zum ersten Mal holen dort die Grünen das Direktmandat - zuvor hatte immer die CDU die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Die 56-Jährige zeigt sich von ihrem Sieg selbst überrascht. Sie sei überwältigt vom Zuspruch der Wähler. Häusler holte rund 30 Prozent der Stimmen.

Ihren Fokus will die ehemalige Leiterin des Jobcenters im Ostalbkreis auf Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit legen, sagt sie: "Wie gelingt es uns, bezahlbaren Wohnraum für Otto-Normal-Verdiener zu schaffen? Auch für Menschen mit geringerem Einkommen." Häusler löst den CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Scheffold ab, der zuvor 25 Jahre lang Mitglied des Landtags war. Doch Scheffold hatte vor der Wahl seinen Rückzug bekanntgegeben.

Tim Bückner zieht für die CDU in den Landtag ein. privat

Tim Bückner und Ruben Rupp holen Zweitmandate

Für ihn war der 37-jährige Tim Bückner angetreten, der das Direktmandat zwar nicht gewinnen konnte, jedoch über das Zweitmandat in den Landtag einziehen wird. "Es ist für mich eine große Ehre, dass ich meine Heimat vertreten darf. Ich gehe das mit großem Feuer, Eifer und Leidenschaft an", freut sich Bückner einerseits. Andererseits: Die Enttäuschung über das insgesamt schwache Abschneiden der CDU kann auch er nicht verbergen. "Das landesweite und das Ergebnis in Schwäbisch Gmünd haben sich die letzten Wochen abgezeichnet, sodass mich das nicht aus heiterem Himmel erwischt hat", so Bückner. Er wolle sich für eine neue Art der Politik einsetzen, wie er selbst sagt. Diese soll vom ständigen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern leben.

Für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd zieht auch Ruben Rupp von der AfD in den Landtag ein. Für ihn war es eine Zitterpartie. Erst mitten in der Nacht war klar, dass er ein Zweitmandat holt. "Ich bin einfach nur glücklich, dass es jetzt doch noch geklappt hat", sagte Rupp dem SWR.

Michael Joukov-Schwelling (Grüne) holte im Wahlkreis Ulm die meisten Stimmen. privat

Stadtrat Michael Joukov-Schwelling vertritt den Wahlkreis Ulm

Ein neues Gesicht schickt auch der Wahlkreis Ulm nach Stuttgart. Stadtrat Michael Joukov-Schwelling von den Grünen hat deutlich gewonnen. Er liegt mit fast 37 Prozent der Stimmen sogar über dem landesweiten Ergebnis der Grünen. Die Freude bei dem 39-Jährigen ist groß, auch wenn "der allgemeine Trend Kretschmann zu verdanken" sei. Aber dass "wir stärker zugelegt haben als im Land und zu den stärksten Wahlkreisen zählen, das ist hausgemacht". Joukov-Schwelling kommt gebürtig aus St. Petersburg und arbeitet als IT-Unternehmer in Ulm. Er will die Ulmer Wissenschaftsstadt stärken und sich für die Integration von Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion einsetzen.