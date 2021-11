Fünf neue Kitas geplant

In der Stadt Neu-Ulm sollen in den nächsten vier Jahren fünf neue Kitas gebaut werden. Darüber hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Dienstagabend beraten. Die Stadt Neu-Ulm wachse ungebremst weiter, heißt es in der Sitzungsvorlage. Deshalb müsse man auch für Kindergartenplätze sorgen. Insgesamt fünf neue Kitas sollen entstehen. Drei davon will die Stadtverwaltung bauen lassen und selbst betreiben, zwei weitere sollen von anderen Organisationen gebaut und getragen werden. Insgesamt sollen so in den nächsten Jahren mehr als 250 zusätzliche Kita-Plätze unter städtischer Trägerschaft entstehen. Wie viel Geld die Stadt Neu-Ulm dafür ausgeben muss, ist noch nicht bekannt.