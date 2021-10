Neue Intensivstation im Krankenhaus

Im Alb-Donau-Klinikum in Blaubeuren ist für 6,6 Millionen Euro eine neue Intensivstation eingerichtet worden. Die bisherige Kapazität wurde dadurch verdoppelt, hieß es am Dienstagvormittag bei der Eröffnung. Acht Intensivbetten und vier spezielle Überwachungsbetten stehen nun für Patienten zur Verfügung. Neu ist, dass in allen Intensivzimmern bei Bedarf die Lüftung auf Unter- oder Überdruck umgestellt werden kann. Bei Unterdruck gelangen keine Keime über die Luft nach draußen. Zwei der Zimmer sind außerdem mit Schleusen versehen, so dass dort infektiöse Patienten versorgt werden können. Der Umbau war bereits vor der Corona-Pandemie beschlossen worden.