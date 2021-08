Bei den Ermittlungen gegen einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Donau-Ries und seinen 22-jährigen Bruder wegen Mordverdachts sind weitere Details bekannt geworden. Auf Videoaufnahmen am Bahnhof Berlin-Südkreuz ist demnach zu sehen, wie die Tatverdächtigen einen großen Rollkoffer an vielen Reisenden vorbei in einen ICE wuchten. Die beiden Männer sollen laut Polizei Mitte Juli in Berlin aus „gekränktem Ehrgefühl“ ihre 34-jährige Schwester getötet und die Leiche in einem Koffer nach Schwaben gebracht und hier vergraben haben.