Im Klinikum Heidenheim wird an diesem Mittwoch eine zusätzliche Corona-Station erneut geöffnet. Nach Mitteilung des Klinikums steigt die Zahl der Patientinnen und Patienten deutlich.

Das Klinikum Heidenheim nimmt erneut eine zusätzliche Corona-Station in Betrieb Pressestelle Klinik Heidenheim

Auf der zusätzlichen Station am Klinikum Heidenheim können bis zu 48 Patientinnen und Patienten stationär betreut werden, die nicht auf die Intensivstation müssen. Die Zahl der Corona-Infizierten auf der Intensivstation des Klinikums Heidenheim sei mit aktuell sieben schwerkranken Patienten weiterhin auf hohem Niveau, heißt es in der Mitteilung.

Wegen Corona: Klinikum sagt planbare OPs ab

Der Inzidenzwert im Landkreis Heidenheim lag am Dienstagnachmittag bei 240. Das sind 20 Infizierte mehr im Kreis Heidenheim als am Vortag. Die Zahl nichtintensivpflichtiger Covid-Patienten steige. Inzwischen sagt die Klinik nach eigenen Angaben kurzzeitig planbare und nicht dringliche Eingriffe ab. Die Versorgung von Notfallpatienten und dringend nötigen Behandlungen sei aber nach wie vor sichergestellt.

Corona-Station C7 geht erneut in Betrieb

Das Klinikum hat seit der Pandemie auf der Infektionsstation einen Covid-Bereich. Dort werden 21 Patientinnen und Patienten (Stand Mittwoch, 21.04.) behandelt. Wegen der steigenden Infektionszahlen öffnet die Klinik jetzt aber erneut die Station C7 und damit einen weiteren Covid-Bereich. Die Station war bereits im Frühjahr und Herbst 2020 in Betrieb.

Sorgen bereitet der Geschäftsleitung die kritische Situation auf den Intensivstationen auch anderer Kliniken. Alle Kliniken stimmten sich mittlerweile ab, wenn es um die Auf- oder Übernahme intensivpflichtiger Covid-Patienten gehe, erklärte der Ärztliche Direktor am Klinikum Heidenheim, Professor Andreas Imdahl. Man helfe sich gegenseitig aus, um alle Patienten zu behandeln.

Genug Platz in Ulm

Am Universitätsklinikum Ulm gibt es laut einer Mitteilung noch ausreichend Betten für Covid-19-Kranke, auch auf den Intenivstationen: Dort liegen (Stand: 21. April) 17 Patientinnen und Patienten. Dennoch wird die Situation als sehr angespannt beschrieben. Im Bedarfsfall müssten Pfleger aus anderen Bereichen auf der Covid-Station arbeiten und würden dann woanders fehlen. Planbare Operationen werden bereits verschoben. Die Notfallversorgung sei zu jedem Zeitpunkt voll umfänglich gewährleistet, heißt es. Mit Sorge werde aber auf die steigenden Infektionszahlen geblickt.

Lage auf der Ostalb im Griff

In den Ostalbkliniken Aalen, Ellwangen und Mutlangen ist die Situation auf den Intensivstationen laut einem Sprecher derzeit ebenfalls angespannt, aber man habe sie im Griff. Mehr als die Hälfte der 35 Intensivbetten ist derzeit mit Covid-19-Patienten belegt. Für die Nicht-Intensivpflichtigen gebe es ausreichend Betten, heißt es. Erst Ende Mai werde mit einer Entspannung gerechnet. Obwohl geschultes Fachpersonal immer gesucht werde, gebe es derzeit keine Personalknappheit, so der Sprecher.

Keine freien Intensivbetten in Kliniken Günzburg/Krumbach

Freie Betten auf den Isolierstationen gibt es in den Kreiskliniken Günzburg/Krumbach noch genug. Die Intensivstationen sind in beiden Häusern derzeit (Stand: 21. April) voll belegt. 19 Intensivbetten seien in Betrieb, etwa die Hälfte mit Covid-19-Kranken, so eine Sprecherin. Es gebe noch weitere drei Betten, die seien aber nicht im Einsatz, weil das Personal dafür fehle. Im Bedarfsfall werden die Patientinnen und Patienten in andere Kliniken in Bayerisch Schwaben verlegt. Planbare Eingriffe werden schon seit zwei Wochen verschoben. Die Notfallbetreuung ist aber auch hier sichergestellt.