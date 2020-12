per Mail teilen

Im Landkreis Günzburg gelten ab Dienstag neue Corona-Regelungen. Der Grund: Im Laufe der letzten Woche waren die Inzidenzzahlen stark angestiegen und hatten zwischenzeitlich einen Wert über 300 erreicht. Obwohl die Zahlen über das Wochenende wieder auf unter 200 gesunken waren, erlässt der Landkreis die Allgemeinverfügung - das Verbreitungsgeschehen sei "diffus". Für Schulen im Landkreis Günzburg gilt: Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, dann wird ab Jahrgangsstufe 8 der Unterricht in geteilten Klassen als Wechselunterricht durchgeführt. Für den Präsenzunterricht müssen die Schulen dem Schulamt einen Plan mit Sitzplätzen in entsprechenden Räumlichkeiten vorlegen. Grundschulen, Übergangs- und Abschlussklassen sind von der Regelung ausgenommen. Für die Senioren- und Pflegeheime gilt: Wer Angehörige im Heim besuchen will, muss einen negativen Schnelltest vorweisen. Bereits seit Montag sind im Dominikus-Ringeisen Werk, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Landkreis Günzburg, die Förderstätten, sowie die Förderwerkstätten geschlossen - laut Ringeisen-Werk vorerst bis 8. Januar. Die Regelungen sollen laut Landkreis bis auf Weiteres gelten.