Neue Corona-Regelungen ab Sonntag

In den bayerischen Landkreisen der Region treten ab Sonntag schärfere Corona-Regelungen in Kraft. Für den Kreis Günzburg teilte das Landratsamt entsprechende Veränderungen mit. So wird für Veranstaltungen, kulturelle Einrichtungen sowie Restaurants, in denen bislang die 3G-Regel galt, ab Sonntag 3G plus eingeführt. Ungeimpfte brauchen also einen negativen PCR-Test. Und wo bislang 3G plus galt, also etwa in Clubs, gilt dann die 2G-Regelung, das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. In Schulen wird ab Montag die FFP2-Maskenpflicht am Platz und auf den Gängen wieder eingeführt, an Grundschulen zunächst für eine Woche, an weiterführenden Schulen für zwei Wochen. Der Landkreis Dillingen mit einer 7-Tage-Indizenz weit über 400 gilt als Corona-Hotspot und will laut Landratsamt am Samstag über anstehende Maßnahmen informieren.