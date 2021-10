In den Gemeinden Heubach im Ostalbkreis und Setzingen im Alb-Donau-Kreis sind am Sonntag neue Bürgermeister gewählt worden. Neuer Bürgermeister von Heubach im Ostalbkreis wird der gebürtigen Kameruner Joy Alemazung. Der 46-jährige, der in Schwäbisch Gmünd-Lindach wohnt, setzte sich am Sonntag im ersten Wahlgang mit rund zwei Drittel der abgegebenen Stimmen durch. Er wechselt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf die Ostalb.

Gleich nach der Wahl gratulierten unter anderem Alemazungs Amtsvorgänger, Aalen OB Frederick Brüttingen, und Bürgermeister Jürgen Stempfle aus der Nachbargemeinde Böbingen.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack aus Ellwangen gratulierte seinem CDU-Kreisvorstandskollegen via Facebook und wünschte ihm "viel Erfolg und Spaß bei seiner neuen Aufgabe!"

In Setzingen im Alb-Donau-Kreis setzte sich Karl-Friedrich Häcker durch. Er war schon 16 Jahre lang Bürgermeister in Rammingen im Alb-Donau-Kreis.