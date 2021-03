Die Caritas hat in Ulm eine neue Anlaufstelle für Wohnsitzlose eingerichtet. Seit Ende Februar kommen täglich 40 bis 50 Personen zum Frühstück oder zum Mittagessen, berichtet die Caritas am Donnerstag. In dem Haus in der Bessererstraße gibt es auch Duschen, eine Kleiderkammer und Beratungsangebote für die Obdachlosen.