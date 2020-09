Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm soll trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr stattfinden. Das hat die Stadt dem SWR bestätigt. Die 15 Buden sollen allerdings in größerem Abstand zueinander stehen. An Ort und Dauer des Marktes werde sich dagegen nichts ändern. Der Markt soll wie gewohnt auf dem Rathausplatz und dem Johannesplatz aufgebaut werden und knapp dreieinhalb Wochen dauern.