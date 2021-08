Ein großer Hilfskonvoi aus den Kreisen Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg war im Hochwassergebiet in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz. Neu-Ulms Kreisbrandmeister Thomas Zawadke zieht Bilanz.

Insgesamt rund 160 Feuerwehrleute, Sanitäter und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks aus den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg und auch aus Kempten waren im Krisengebiet stationiert. Sie waren in einer Zeltstadt auf dem Nürburgring untergebracht. Thomas Zawadke, Kreisbrandmeister aus dem Landkreis Neu-Ulm, hat vor Ort Hilfseinsätze geleitet.

Die Einsatzleitung für Schwaben beim Hilfseinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler Thomas Zawadke

SWR: Das verheerende Unwetter ist jetzt zwei Wochen her. Wie sieht es denn inzwischen vor Ort aus?

Thomas Zawadke: In Bad Neuenahr-Ahrweiler türmen sich riesige Schuttberge, und die Straßen sind immer noch verschlammt und dreckig. Tiefgaragen und Keller sind teils immer noch überflutet. Die Gebäude sind zumindest im Erdgeschoss komplett ausgeräumt. Es gibt keine Sanitäreinrichtungen. Man findet überall in der Stadt diese speziellen Nottoiletten. Gas, Wasser und auch Strom ist in vielen Bereichen immer noch nicht verfügbar. Allein in dem Ortsteil in Ahrweiler, in dem wir im Einsatz waren, wurden 800 Autos verschrottet und man ist noch nicht am Ende. An der Ahr sind auf einem Abschnitt von 60 Kilometern von 60 Brücken nur noch zwei übrig, die auch mit schweren Fahrzeugen befahren werden können. Die Kommunikation der einzelnen Einheiten ist teilweise sehr schwierig, weil es viele, viele kleine Einsatzabschnitte abzuarbeiten gibt, wo untereinander kaum Kommunikation möglich ist, weil zum Beispiel der Digitalfunk selbst im Ortsbereich immer noch nicht funktioniert.

Sind denn eigentlich die Menschen, die dort vor der Katastrophe gelebt haben, wieder zurückgekommen in ihre Häuser?

Ja, wir haben also zumindest in meinem Einsatzabschnitt doch sehr viel Kontakt gehabt, auch sehr, sehr viele nette, freundliche Kontakte. Die Menschen sind sehr dankbar, dass aus der ganzen Bundesrepublik Hilfe kommt. Es ist nach wie vor dringend nötig. Ansonsten ist den Leuten schon sehr geholfen mit einfachen kleinen Dingen. 'Könnten Sie uns einen Reifen der Schubkarre aufpumpen? Könnten Sie mal kurz mithelfen, wir müssen da eine kaputte Kühltruhe rausbringen? Wenn Sie da in die Tiefgarage kommen, wir bräuchten das Nummernschild, damit wir das Fahrzeug korrekt abmelden können.' Unsere Aufgabe, wir sind eine Hochwasserpumpen-Gruppe, spezialisiert mit Schmutzwasserpumpen, um eben zum Beispiel auch Brackwasser aus Tiefgaragen oder Keller oder Senken abzupumpen. Und da denke ich haben wir durchaus sehr gut helfen können.

Die Neu-Ulmer Feuerwehrleute suchten unter anderem eine immernoch überflutete Tiefgarage ab Thomas Zawadke

Wie ist es denn gelaufen?

Ich war mit den Neu-Ulmer Kameradinnen und Kameraden in einer sehr ausgedehnten, großen Tiefgarage, die im zweiten Untergeschoss noch komplett überflutet war. Da hat eine Gruppe vor uns vom THW in diesem Tiefgaragenteil bereits 16 Leichen geborgen. Und wir mussten dann an der Stelle weiterarbeiten und im Tiefparterre kontrollieren. Aber da hat sich nichts mehr gefunden. Die Feuerwehr in Ahrweiler zum Beispiel liegt direkt an der Ahr und ist eines der stark betroffenen Gebäude, direkt am Friedhof. Das ist einfach sehr traurig, diese Bilder zu sehen. Ich habe mehrfach beobachtet, wie Angehörige da suchend drüber gegangen sind. Ich glaube, das Trauma in der Bevölkerung wird noch länger anhalten. Ich hatte auch die Situation, dass mich eine Dame gefragt hat, ob sie mich einfach mal in den Arm nehmen darf, das hat mich dann persönlich doch auch sehr berührt.