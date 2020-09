Einer der größten Arbeitgeber in der Region Ulm/Neu-Ulm, der Bushersteller Evobus, hat wegen der Corona-Pandemie kaum noch Aufträge. Besserung ist laut Ulmer "Südwest Presse" auch im kommenden Jahr nicht zu erwarten.

"Wir fahren in einem dichten Nebel, leben von der Hand in den Mund", so Betriebsrat Hansjörg Müller. Leiharbeiter in der Setra-Bus-Produktion in Neu-Ulm seien weg, für die 3.850 Mitarbeiter wurde seit August erneut Kurzarbeit vereinbart. Die Situation sehe für den Rest des Jahres bescheiden aus.

Grund für den Einbruch bei Evobus ist die Krise in der Reisebusbranche. (Archivbild) dpa Bildfunk dpaBildfunk-stefan-puchner

Im kommenden Jahr keine Besserung bei Evobus in Sicht

2021 werde für Evobus noch härter werden, da schlichtweg Aufträge fehlten, so Müller. Von Stellenabbau sei noch nicht die Rede, allerdings müssten Kurzarbeit und auch die Werkspause zum Jahreswechsel verlängert werden.

Grund für den Einbruch ist die Krise in der Reisebusbranche. Der Mutterkonzern Daimler setzt in der Busproduktion nun auf neue Hygiene-Pakete mit Hochleistungs-Partikel-Filtern in der Klimaanlage und schnellem Luftaustausch.