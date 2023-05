Nachdem am Freitag 30 Fischkadaver am Ludwigsfelder Badesee in Neu-Ulm entdeckt wurden, ist das Baden im See untersagt. Die Ursache für das Fischsterben ist bislang unklar.

Im Ludwigsfelder Badesee in Neu-Ulm sind am Freitag 30 verendete Karpfen entdeckt worden. Mitarbeiter des Bauhofs fanden die Fische im gesamten Uferbereich, teilte das Landratsamt mit. Die Ursache für das Fischsterben ist noch unklar. Fischsterben im Badesee: Bläschen und trübes Wasser Bei einer Begehung habe der Öffentliche Gesundheitsdienst des Landkreises zudem eine Trübung sowie Blässchenbildung auf der Wasseroberfläche festgestellt. Aufgrund der unklaren Ursache ist das Baden im Ludwigsfelder See auf unbestimmte Zeit untersagt. Zudem wird ein Verzehr von Fischen aus dem See abgeraten. Kein Zusammenhang zwischen Fischsterben in Ludwigsfeld und Geflügelpest Einen direkten Zusammenhang mit der aktuellen Geflügelpest besteht nicht, so das Landratsamt Neu-Ulm. In einem weiteren Schritt erfolgen Untersuchungen des Wassers sowie der toten Fische.