Neue Plattform für Ökolandbau am Start

Landwirtschaftsminister Peter Hauk will am Montag auf einem Biobauernhof in Berghülen im Alb-Donau-Kreis eine neue Plattform für den Ökolandbau starten. Das Netzwerk soll die Bio-Landwirtschaft fördern. Betriebe wie der Biolandhof Roser in Berghülen öffnen ihre Höfe für interessierte Kollegen, so die Absicht. Erfahrene Bio-Landwirte sollen Ansprechpartner sein für bislang konventionell wirtschaftende Bauern, die ihre Betriebe umstellen wollen auf eine umweltschonende und tiergerechtere Produktion. Zum Aufbau dieses Austausches "von Bauer zu Bauer" werden noch bis Anfang März Biobauernhöfe gesucht, die mindestens seit fünf Jahren ökologisch wirtschaften. Fachlich unterstützt wird das "ÖkoNetzBW" von einem landwirtschaftlichen Technologiezentrum, finanziert wird es vom Landwirtschaftsministerium.