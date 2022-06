Nach Auffahrunfall: Mit drei Promille Alkohol am Steuer erwischt

Nach einem Auffahrunfall hat die Polizei in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) einen Autofahrer mit drei Promille Alkohol erwischt. Der Mann sei bereits einen Tag zuvor von der Polizei alkoholisiert am Steuer aufgegriffen worden, teilten die Ermittler am Samstag mit. Am Freitag fuhr der 41-Jährige dann bei Nersingen auf ein anderes Auto auf. Der Fahrer bemerkte den Alkoholgeruch des 41-Jährigen und rief die Polizei. Der Mann setzte sich aber vor dem Eintreffen der Beamten ans Steuer und fuhr davon. Am Unfallort verlor er jedoch ein Kennzeichen. Eine Streife stoppte den Mann mit seinem Auto in Baden-Württemberg - in Giengen im Landkreis Heidenheim. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Der Führerschein war ihm nach Angaben der Polizei bereits vor Jahren entzogen worden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine Blutentnahme zur noch genaueren Bestimmung des Alkoholwertes angeordnet.