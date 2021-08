Die Gemeinde Nerenstetten im Alb-Donau-Kreis hat das höchste Hundesteuer-Aufkommen in Baden-Württemberg – bezogen auf die Zahl der Einwohner. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, hat keine andere Kommune mehr Geld über die Hundesteuer eingenommen: in Nerenstetten 12,18 Euro pro Einwohner. Allerdings leben in der Gemeinde auch nur rund 350 Menschen.