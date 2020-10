In Nattheim sind 22 Schüler und drei Lehrer auf Corona getestet worden - die Ergebnisse sind negativ. Laut einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung" müssen die Betroffenen aber weiterhin in Quarantäne bleiben. Am Samstag war bekannt geworden, dass ein Kind aus der ersten Klasse der Wiesbühlschule in Nattheim sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.