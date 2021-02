per Mail teilen

Der mögliche Bestechungsfall des Neu-Ulmer CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein wirft einmal mehr die Frage auf: Wie viele Nebentätigkeiten können Politiker haben, bevor ihre Unabhängigkeit darunter leidet?

Hat sich der Neu-Ulmer CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein bestechen lassen? Dieser Frage gehen weiter die Ermittlungsbehörden nach. Es geht um mehr als 600.000 Euro, die an eine Firma gezahlt worden sein sollen, deren Geschäftsführer der Bundespolitiker aus dem Wahlkreis Neu-Ulm ist.

Nüßlein kommt auf elf Nebentätigkeiten

Laut der Internetseite Abgeordnetenwatch.de, die ihre Informationen von der Bundestagsverwaltung bekommt, übt Nüßlein elf Nebentätigkeiten aus: Er ist Teilhaber, Beiratsmitglied, Vorstand, Aufsichtsrat, Berater oder Betreiber. Man kann dort teilweise auch nachlesen, wie viel Nüßlein verdient. Er betreibt beispielsweise in seinem Wohnort Münsterhausen im Kreis Günzburg ein kleines Wasserkraftwerk. Einkünfte: zwischen 3.500 und 7.000 Euro im Monat. Als Mitglied des Aufsichtsrats eines Münchener Ingenieurbüros kommt er auf 7.000 bis 15.000 Euro im Jahr.

"Wie er elf Nebentätigkeiten überhaupt zeitlich schafft?" Léa Briand, Sprecherin von Abgeordnetenwatch.de

"Wie er elf Nebentätigkeiten überhaupt zeitlich schafft?", fragt sich Pressesprecherin Léa Briand von Abgeordnetenwatch.de. "Bundestagsabgeordneter ist bekanntlich kein Teilzeitjob." Und: Nur bei drei von elf angegebenen Nebentätigkeiten stehe dabei, was er damit verdiene. Angeben müssen die Parlamentarier feste, regelmäßige Einkommen und Einzelzahlungen, beispielsweise für Vorträge. Was sie über Firmenbeteiligungen einnehmen ist dagegen nicht angabepflichtig, kann aber durchaus lukrativ sein.

Wie unabhängig können Abgeordnete sein?

Im aktuellen Fall von Georg Nüßlein wurde die Zahlung von 650.000 Euro bekannt, weil sie nicht versteuert wurde und es Ermittlungen gab. Sonst wäre das womöglich alles geheim geblieben. Und wo solche Summen fließen, ist die Unabhängigkeit der Abgeordneten gefährdet, findet Léa Briand: "Wenn ein Abgeordneter nebenbei so hohe, finanzielle Vorteile haben kann, die er nicht angeben muss, wie kann er dann mit freiem Gewissen Gesetze und seinen Job als Abgeordneter machen?"

Eine Obergrenze, wie viele Nebentätigkeiten oder wie viel Einkommen ein Abgeordneter zusätzlich haben darf, gibt es nicht. Das Einkommen müssen sie darüber hinaus auch nur in Spannen angeben: zwischen 3.500 und 7.000 Euro zum Beispiel. Die höchste Spanne ist: mehr als 250.000 Euro. Ob das 250.001 Euro sind oder fünf Millionen, das müssen die Abgeordneten nicht sagen. Es gibt also einige Schlupflöcher, was die Transparenz bei Nebeneinkünften angeht. Dafür hat Deutschland von der EU auch schon mehrere Rüffel bekommen.

Geändert werden könnte diese Praxis im Abgeordnetengesetz. Die Abgeordneten müssten allerdings selbst für mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften stimmen. Nur: Dafür gibt es im Moment keine Mehrheit.