Immer wieder erleben es Fahrer auf der Albhochfläche der A8: Die Sonne strahlt vom Himmel, doch die Schilderbrücken zeigen Nebel und eine Tempobegrenzung an. Was steckt dahinter?

Seit mehr als 25 Jahren sind an der A8 auf der Albhochfläche zwischen Ulm und Mühlhausen Sensoren installiert. Bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel Nebel, sollen Autofahrer rechtzeitig gewarnt werden.

Insekten krabbeln vor die Sensoren

Doch diese Messgeräte am Straßenrand können in die Irre geführt werden. Ein Dauerthema für Georg Gotterbarm, den Leiter der Autobahnmeisterei in Dornstadt: "Wir haben an der Böschung doch relativ viele Insekten, die bevölkern dann einfach die Sichtweitenmessgeräte."

Es sind unter anderem Spinnen, es sind aber auch Bienen und Wespen, die sich in die Nischen der Optiken setzen. Georg Gotterbarm, Autobahnmeisterei Dornstadt

Nebelwarnung trotz klarer Sicht auf der A8 bei Merklingen SWR Jürgen Klotz

Gerade einmal so groß wie eine 20 Cent Münze ist diese Optik. Da genügt eine Biene oder eine Wespe, um die Linse zu trüben. Dazu kommt, dass diese sensiblen Gerätschaften beheizt werden, damit die Linsen nicht anlaufen. Die angenehme Wärme wiederum lockt besonders Spinnen an. Es sei nicht möglich, die Geräte Tag und Nacht zu kontrollieren, sagt Gotterbarm.

Letztendlich, den ganzen Tag zu fahren und zu gucken, ob dort eine Spinne oder Wespe sitzt, das ist ein Katz- und Mausspiel. Georg Gotterbarm, Autobahnmeisterei Dornstadt

Und dieses Katz- und Mausspiel könnte sogar noch eine Weile weitergehen, denn in den vergangenen sind aus Gründen des Naturschutzes die bewachsenen Böschungen rechts und links der Autobahn stark ausgeweitet werden. Mehr Grünfläche bedeutet auch mehr Insekten, die sich in die Messgeräte verirren können.

Bisher keine Lösung, um Messgeräte besser zu schützen

Verschiedene Techniken zur Insektenabwehr sind schon getestet worden, die hundertprozentige Lösung war laut Gotterbarm bisher nicht dabei.

Die Autobahnmeisterei in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) kann von ihrem Kontrollraum aus die falschen Tempolimits löschen. SWR Walter Notz

Derzeit werde Minzöl auf den Kasten rund um die optische Linse aufgetragen. Der scharfe Geruch soll die Insekten fernhalten und so dazu beitragen, fehlerhafte Anzeigen für die Autofahrer zu vermeiden. Im Übrigen würden solche Falschmeldungen im Kontrollraum der Autobahnmeisterei immer schnell erkannt und korrigiert.

Tempolimit ist immer verbindlich

Für den Verkehr ist die angezeigte Geschwindigkeit aber nach Auskunft des Regierungspräsidiums Tübingen verbindlich. Auch bei strahlendem Sonnenschein und freier Bahn muss Tempo 60 oder 80 eingehalten werden, wenn ein Insekt es so will.