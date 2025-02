Der Staatsschutz ermittelt wegen Aufklebern mit rechtsextremem Inhalt an der Schillerschule in Erbach. Die Schule hat am Dienstag unter anderem mit einer Putzaktion reagiert.

Im Bereich des Schulzentrums Schillerschule in Erbach (Alb-Donau-Kreis) sind im Januar Aufkleber mit Symbolen aus der rechtsextremen Szene aufgetaucht. Dies hat die Schulleiterin der Schillerschule Erbach, Gabriele Soldner, dem SWR bestätigt. Zuerst hat die Ulmer "Südwest Presse" über den Fall berichtet.

Die meisten Aufkleber mit rechtsextremen Inhalten sind inzwischen wieder entfernt oder teilweise abgekratzt worden. SWR Rainer Schlenz

Die Aufkleber befanden sich an Hinweisschildern des Schulzentrums, am Basketballkorb auf dem Schulgelände, an Laternenmasten, an einer Betonsäule. Über den Farben der Reichsflagge stand auf einem Aufkleber der Begriff "NS-Zone". Auf anderen Stickern fanden sich Parolen wie "Der einzige Fachkräftemangel herrscht im Bundestag" oder "Weiß ist bunt genug" sowie "FCK Antifa".

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm sind derartige Aufkleber nur im Bereich Erbach aufgetaucht.

Aufkleber mutmaßlich aus rechtsextremem Online-Handel

Eine Mutter hatte die Schulleitung auf die Aufkleber im Umfeld des Schulzentrums hingewiesen, bestätigte die Rektorin. Das Druckbild der Aufkleber und die Parolen weisen auf einen bestimmten deutschen Online-Händler hin. Dieses Unternehmen wird von einem deutschlandweit bekannten Rechtsextremisten aus Thüringen geleitet: Tommy Frenck. Sein Name wird in zahlreichen Verfassungsschutzberichten erwähnt. Im Verfassungsschutzbericht 2022 aus Thüringen heißt es unter anderem: "Seine unternehmerische Tätigkeit und seine politische Betätigung bilden inzwischen eine bedenkliche Symbiose von rechtsextremistischer Ideologie und eigenen wirtschaftlichen Interessen."

Polizei: Problem nur in Erbach

Das Problem der Aufkleber mit extremistischem Inhalt ist offenbar lokal sehr begrenzt: "Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm sind derartige Aufkleber nur im Bereich Erbach aufgetaucht", teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Und auch innerhalb der Stadt wurden die Aufkleber nur in bestimmten Bereichen entdeckt.

Mittlerweile dürften sich keine Aufkleber mehr im Bereich des Schulzentrums finden. Die Schulen haben am Dienstag eine Putzaktion durchgeführt. SWR Rainer Schlenz

Naziaufkleber: "Keinesfalls das gesamte Stadtgebiet betroffen"

Dies bestätigt auch der Erbacher Bürgermeister: "Ich bin in Erbach viel zu Fuß unterwegs", sagt Achim Gaus. "Mir sind hierbei jedoch keine entsprechenden Aufkleber - weder vereinzelt noch in der Fläche - aufgefallen. Nach nochmaliger Rücksprache mit dem Ordnungsamt, dem Bauhof und der Polizei sind offenbar aktuell das Schulzentrum und die Badeanlage betroffen - keinesfalls jedoch das gesamte Stadtgebiet."

Schülerinnen und Schüler haben die Reste der Klebeaktion am Dienstag entfernt. Schulleitung Schillerschule

Schule in Erbach reagiert mit Putzaktion auf Naziaufkleber

Die Schillerschule hat am Dienstag im Rahmen einer Putzaktion die restlichen Sticker entfernt, die Realschule am Morgen, eine weitere Gruppe am Nachmittag. Die Themen Müll und Recycling seien der Schule sehr wichtig, sagt Schulleiterin Gabriele Soldner. Die politische Dimension der Aufkleber würden die Schülerinnen und Schüler im Gemeinschaftskundeunterricht besprechen.

Gabriele Soldner und ihr Konrektor Michael Rommel gehen nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Aufkleber aus dem Kreise der Schülerinnen und Schüler stammen. Teilweise habe man den Weg derjenigen, die geklebt haben, sogar nachvollziehen können, so Soldner. Am Prinzip der Offenheit des Schulgeländes wolle man dennoch festhalten.