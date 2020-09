Der Außenpolitikexperte und CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter, warnt vor einem Baustopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Er erhebt außerdem schwere Vorwürfe gegen Russland.

Nach der Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny waren Rufe laut geworden, als Reaktion den Bau der umstrittenen Gasleitung von Russland nach Deutschland zu stoppen. Im SWR-Interview sprach sich Kiesewetter gegen "populistische Forderungen" aus und plädierte stattdessen für ein ein- bis zweijähriges Moratorium. Möglich sei auch, den vertraglich vereinbarten Bau zu beenden, anschließend aber auf Gaslieferungen zu verzichten.

Grundsätzlich sei der "Sonderweg Deutschlands mit Nord Stream 2" alles andere hilfreich, sagte Kiesewetter. Besser wäre "eine europäische Abstimmung der Energieversorgung".

Wie notwendig ist Nord Stream 2?

Allerdings müsse Deutschland die Energieversorgung auf eine breitere Grundlage stellen. Nach dem Ausstieg aus der Kohle- und Kernenergie müsse berechnet werden, "wie notwendig Nord Stream 2 für die deutsche Energieversorgung ist". Kiesewetter warnte in diesem Zusammenhang auch vor einer möglichen Verteuerung der Energiepreise.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wies am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" die Vorwürfe aus Moskau zurück, Deutschland verschleppe die Ermittlungen. Kiesewetter sagte dazu im SWR-Interview, die von Russland geforderte "Offenlegung der Details der Giftgasanalyse können wir nicht leisten, weil sonst Russland Einblick in die technische Leistungsfähigkeit der Labore bekäme".

"Im 'Reich Putins' herrscht ein Klima, in dem Leute glauben, politische Morde begehen zu können." Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitikexperte

Der CDU-Politiker erhob in Zusammenhang mit dem Anschlag auf Nawalny schwere Vorwürfe: "Entweder es fühlt sich jemand in Russland ermächtigt, so etwas zu tun oder es ist tatsächlich im Staatsauftrag geschehen." Im "Reich Putins" herrsche ein Klima, in dem Leute glauben, politische Morde begehen zu können.

"Das bisherige Verhalten Russlands in der Nawalny-Affäre ist schon befremdlich" Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitikexperte

Das bisherige Verhalten Russlands in der Nawalny-Affäre bezeichnete der CDU-Politiker als "befremdlich", da es keine Töne der Verurteilung des Giftanschlages gebe.