Naturtheater Heidenheim: Zeitreise in die 1950er Jahre

Premiere am Naturtheater Heidenheim: Mit der Komödie "Raub der Sabinerinnen" kommt am Freitag das Erwachsenenstück der Saison auf die Bühne. Sie entführt in eine Kleinstadt der 1950er Jahre.

Nach "Hui Buh, das Schlossgespenst" für Kinder hat am Naturtheater Heidenheim eine Komödie für die Erwachsenen Premiere: "Raub der Sabinerinnen". 150 Laiendarsteller stehen für die Produktion auf der Bühne unter freiem Himmel.

Die Geschichte kurz erzählt: Die zentrale Figur ist Professor Gollwitz. Er hat eine heimliche Theaterleidenschaft. Als junger Mann schrieb er das Stück "Raub der Sabinerinnen". Eine fahrende Theatergesellschaft kommt nun in sein Städtchen und überredet den Professor, das Stück öffentlich aufführen zu lassen. Der möchte seine Leidenschaft vor Frau und Tochter verheimlichen - doch das ist leichter gesagt, als getan.

150 Darsteller auf der Bühne des Heidenheimer Naturtheaters

Die Schauspieler arbeiten alle ehrenamtlich, 150 Menschen sind auf der Bühne, im Alter zwischen drei und über 80 Jahren. Damit jeder, der Lust hat, mitzuspielen, auf die Bühne kommt, hat Regisseurin Brigitte Prinz Rollen hinzugeschrieben, eine ganze Schulklasse ins Stück eingebaut und auch Volksauftritte.

"Alle hier im Theater arbeiten ehrenamtlich. Spaß und Freude wird hier also großgeschrieben."

Es sei wichtig, dass jeder Spaß hat, die Darstellerinnen und Darsteller genauso wie das Publikum, so die Regisseurin. Neben der bunten Truppe an Darstellern geht daher es auf der Bühne heiß her: Ein alter Jeep fährt mit Soldaten auf, ein Blindgänger explodiert, es gibt Musik aus den 1950er Jahren.

Für das Stück "Raub der Sabinerinnen" hat Regisseurin Brigitte Prinz Rollen hinzugeschrieben, damit alle Laiendarsteller im Naturtheater Heidenheim auf die Bühne kommen. SWR Stefanie Schmitz

"Raub der Sabinerinnen": Frisuren entscheidend für den 1950er Jahre Look

Das Stück spielt in einer deutschen Kleinstadt. Die Amerikaner verdrehen Mädchen in Petticoats, mit rotem Lippenstift und aufwendig eingedrehten Frisuren den Kopf. Max Barth schauspielert nicht nur am Naturtheater in Heidenheim, er ist auch zuständig für die Frisuren und das Make up der Darsteller. Um das Publikum in die 1950er Jahre zurückversetzen, seien vor allem die Frisuren wichtig, sagt er.

"Die prägnantesten Merkmale dieser Zeit mit und das Wichtigste, habe ich festgestellt, ist die Frisur."

"Raub der Sabinerinnen" ist nicht das letzte Stück, das in dieser Spielzeit auf die Freilichtbühne des Naturtheaters Heidenheim kommt. Es sind noch ein Open Air Poetry Slam, eine Musical Night und eine Musical-Show geplant.