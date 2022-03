Naturschützer: Kein Campingplatz am Härtsfeldsee

per Mail teilen

Naturschützer lehnen einen Campingplatz am Härtsfeldsee bei Dischingen im Kreis Heidenheim ab. Man habe die Erweiterung des Seerestaurants und einen Wohnmobilstellplatz mit 30 Plätzen mitgetragen, damit sei aber das erträgliche Maß für die Natur erreicht, sagte Markus Schmid vom Heidenheimer Naturschutzbund (Nabu). Das Problem sei, dass immer mehr Rückzugsgebiete für Vögel wegfielen, so Schmid. Der Campingplatz mit geplanten 150 Plätzen zerstöre die ökologische Funktion des Gebietes komplett. Zwei ortsansässige Investoren wollen den Campingplatz auf einem 3,3 Hektar großen Gelände westlich des Sees realisieren. Diese Pläne werden derzeit in den zuständigen Gremien beraten.