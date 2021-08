Das Naturfreibad Kressbachsee in Ellwangen ist ab Donnerstag wegen der schlechten Wetteraussichten geschlossen. Das hat die Bädergesellschaft der Stadt mitgeteilt. Das Limesfreibad Pfahlheim bleibt dagegen bis zum Ende der Sommerferien am 12.September geöffnet. Am kommenden Dienstag geht das Ellwanger Wellenbad wieder in Betrieb. Bis zu 800 Gäste dürfen unter Einhaltung der 3G-Regel ins Bad. Auch Sauna und Gastronomie öffnen wieder.