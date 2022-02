Die erste Aufgabe des aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges aktivierten NATO-Kommandos JSEC in Ulm wird die Verlegung der NATO-Eingreiftruppe NRF an die Ostflanke der NATO sein. Das wurde am Freitagabend bekannt. Es handelt sich nach NATO-Angaben um die "Speerspitze der NATO", sie umfasst 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Der Auftrag beginnt nach SWR-Informationen nächste Woche. An welchem Tag ist noch nicht klar. Eine Bestätigung von JSEC gibt es noch nicht.