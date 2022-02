Krieg in der Ukraine: NATO-Kommando JSEC Ulm ist aktiviert

Wegen des Krieges in der Ukraine ist das Ulmer NATO-Unterstützungskommando JSEC aktiviert worden. Der Nordatlantikrat hatte zuvor die Aktivierung der Defensiv-Pläne bekannt gegeben.

Das bedeutet auch für das in der Wilhelmsburgkaserne stationierte Ulmer JSEC-Kommando, dass es seine vorgesehenen Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen hat. Das für den Truppen- und Materialtransport in Europa zuständige Kommando namens JSEC, kurz für Joint Support and Enabling Command, koordiniert Truppen- und Materialverlegungen in Europa und ist für die entsprechende Logistik im Hinterland verantwortlich. Es umfasst bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten.

Wegen des Krieges in der Ukraine ist am Donnerstag das Ulmer NATO-Unterstützungskommando JSEC aktiviert worden. SWR Rainer Schlenz

NATO nicht in Krieg in der Ukraine involviert

Die NATO ist nicht in den Krieg in der Ukraine involviert. Noch nicht entschieden ist deshalb die Verlegung von Truppen oder Material in andere NATO-Mitgliedsstaaten.

Das JSEC-Kommando war seit 2018 aufgebaut worden und erreichte seine volle Einsatzbefähigung im September 2021. NATO-Oberfehlshaber, US-General Tod D. Wolters, nahm es damals in Dienst.