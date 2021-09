Das sind die Aufgaben des neuen NATO-Kommandos JSEC in Ulm

Ein neues NATO-Kommando nimmt an diesem Mittwoch in Ulm seinen Dienst auf. Zwei Initiativen haben Proteste angekündigt.

Seit drei Jahren wird das Kommando JSEC in Ulm aufgebaut. Die Verteidigungsminister der NATO haben 2018 beschlossen die Kommandostruktur zu ändern. Ziel war es, im Bündnisfall schnell und unbürokratisch Truppen bewegen zu können. Für die Koordination der Einsatzkräfte sollten zwei neue Kommandos aufgebaut werden. Eins davon sitzt in den USA, das andere ist JSEC und sitzt in Ulm. JSEC ist die Abkürzung für Joint Support and Enabling Command. Grob übersetzt heißt das: gemeinsames Unterstützungs- und Befähigungskommando.

Wenn der Bündnisfall eintritt, dann werden von Ulm aus alle NATO-Truppen in Europa koordiniert. JSEC kümmert sich dann auch um den Materialtransport. Die Logistik ist aber nur ein Teilaspekt. Das Kommando ist auch dafür zuständig, die Kräfte im Bündnisfall zusammenzuführen, auszubilden und zu trainieren. Aktiviert wird das Kommando nur im Krisenfall, aber schon in Friedenszeiten muss JSEC jederzeit einsatzbereit sein.

Bewusste Entscheidung für Standort Ulm

Daran sind schon jetzt rund 100 Soldaten und Soldatinnen aus 24 Ländern in Ulm im Einsatz, im Bündnisfall etwa 500. Neben dem bereits existierenden Multinationalen Kommando operative Führung sind mit JSEC jetzt also zwei internationale Kommandos in der Wilhelmsburgkaserne angesiedelt. Für den Standort Ulm hat sich die NATO bewusst entschieden. Das bestehende Kommando hat bereits ähnliche Aufgaben und Funktionen wie jetzt JSEC. Damit waren in Ulm Know-How und teilweise auch Personal vorhanden, um das NATO-Kommando schnell aufzubauen. Zum Festakt der Dienstaufnahme des Kommandos JSEC wird auch der Oberbefehlshaber der europäischen NATO-Streitkräfte erwartet.

Menschen protestieren vor dem Ulmer Congress Centrum gegen das neue NATO-Kommando in Ulm. SWR Anita Schlesak

Proteste gegen NATO-Kommando

Zwei Ulmer Initiativen kamen zu Protestaktionen gegen das Kommando vor dem Ulmer Congress Centrum zusammen. Rund ein Dutzend Demonstranten der Ulmer Ärzteinitiative und der "Initiative gegen das Ulmer Nato-Hauptquartier JSEC" machten mit Lärm und Plakaten Stimmung gegen die Aufrüstung.

"Hier wird die Einsatzzentrale für Einsätze weltweit und das dient sicher nicht dem Frieden", kritisiert Margret Hepp von der Umweltgewerkschaft. Jede Waffe sei eine Waffe zu viel. Das beweise auch der Afghanistaneinsatz. "Das zeigt ganz deutlich, dass man mit Waffen, mit Militär, mit Gewalt überhaupt nichts erreichen kann." Aufrüstung sei der falsche Weg. "Der richtige Weg wäre Dialog, Völkerverständigung, Abrüstung, Friedensverhandlungen", so der Theologe Rainer Schmid, Hauptorganisator der Initiative gegen das Ulmer Hauptquartier. Die Friedensbewegung kritisiert, dass die Stadt Ulm durch das NATO-Hauptquartier in "Geiselhaft" genommen werde. Im Kriegsfall werde Ulm zu einem vorrangigen Angriffsziel, argumentiert Gisela Glück-Groß, eine der Organisatorinnen der Ulmer Friedenswochen, die bis Ende September stattfinden.