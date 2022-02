Ulmer Narren feiern mit Narrengottesdienst Geburtstag

Die Narrenzunft Ulm hat am Wochenende mit dem Narrenbaumaufstellen und einem Narrengottesdienst ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Alle anderen Feiern mussten wegen Corona ausfallen.

Eigentlich sollte ein großer "Ulmzug", ein Narrensprung mit tausenden befreundeten Narrenzünften, das Hightlight des Jubiläumsjahres werden, doch daraus wurde nichts. Wegen der Corona-Pandemie musste auch das närrische Volk in Ulm umplanen. Doch auf das Aufstellen des Narrenbaumes am Samstag auf dem Marktplatz wollte die Narrenzunft Ulm ebensowenig verzichten wie auf den traditionellen Narrengottesdienst in der katholischen Wengenkirche.

Gottesdienstbesucher im "Häs"

Beim Narrengottesdienst herrschte trotz des abgesagten Narrensprungs fröhliche Stimmung. In den Kirchenbänken hatten die Zunftgruppen wie die "Butzaraule" oder die "GaugaMa" in ihrem bunten Häs Platz genommen. Es wurde gesungen, getanzt und geklatscht. Eine Pastoralreferentin nahm die mögliche Aufhebung des Zölibats aufs Korn. Dekan Ulrich Kloos musste zur Freude der Narren mit einem Kinderwagen um den Altar fahren. Kloos selbst gestaltete den Gottesdienst mit viel Spaß und in schwäbischer Mundart. Der Dekan war als Prediger kurzfristig für einen Kollegen eingesprungen, der bei einem Skiunfall verunglückt war.

Ein buntes Narrenvolk im Häs im Gottesdienst, unter anderem die "GaugaMa" und die "Butzaraule". SWR Walter Notz

Narrenzunft will nun das 33-jährige Bestehen groß feiern

Zunftmeister Gerhard Wies von der Ulmer Narrenzunft erlebte den Gottesdienst, wie es bei Narren oft der Fall ist, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schade sei es, dass vieles nicht stattfinden könne, so Wies. Im nächsten Jahre wolle die Zunft nachfeiern und richtig groß dann das 33-jährige Bestehen in drei Jahren.

Der Narrenbaum steht und musste sich am Sonntag auch gleich gegen Sturmböen behaupten. SWR Walter Notz

Zunft hat mehr als 500 Mitglieder

Die Narrenzunft Ulm e.V. wurde am 1992 gegründet und hat mittlerweile über 500 Mitglieder. Derzeit besteht die Zunft aus sechs Maskengruppen und einer Einzelfigur: D‘r Sevelinger Bauza, Butzaraule mit Butzabell, Holl Hexa mit Maria Holl, Teufel und Folterknecht, Schemen Deifl, GaugaMa, Ulmer Hansele und seit 2018 dem Spatzameez. Höhepunkt jeden Jahres ist der Narrensprung in Ulm, der sogenannte Ulmzug, an dem bis zu 8.000 Maskenträger und Musikgruppen durch die Straßen und Gassen Ulms ziehen. Die Narrenzunft ist nicht nur in der Fasnet, sondern das ganze Jahr über aktiv. Beim Ulmer Nabada ist der Verein seit 1995 mit Themenbooten dabei.