Die meisten Narrenzünfte in der Region haben in diesem Jahr auf das traditionelle Häsabstauben am Dreikönigstag wegen der Corona-Auflagen verzichtet. Andere wie die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck sind aufs Internet ausgewichen. In einem Video auf ihrer Homepage vertröstete sie das närrische Volk auf das nächste Jahr. Auch die Guggenmusiker der Oschtalb-Ruassgugga wollen in der Fasnetszeit lustige Videos ins Netz stellen. Die Narrenzunft Ulm zeigt ab heute bis Aschermittwoch ihre Narrenfiguren in einer Ausstellung in der UImer Stadtbibliothek.