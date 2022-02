Das Foto der Ulmer Fotografin Nanna Heitmann geht um die Welt

Das Foto der Dokumentarfotografin Nanna Heitmann geht zurzeit um die Welt. Die gebürtige Ulmerin fotografierte den Kriegsbeginn in der Ostukraine.

Nanna Heitmann fotografierte den Kriegsbeginn in der Ukraine. Nanna Heitmann/Magnum Photos

Nanna Heitmann war als Dokumentarfotografin mitten im Kriegsgeschehen. Die 27-Jährige hielt sich 14 Tage lang in der selbst ernannten Volksrepublik Donezk auf. Dass Krieg ausbrach, sei auch für sie überraschend gewesen, erzählt Heitmann im SWR-Gespräch.

"Es gab unglaublich viel Beschuss. Bomben waren außerhalb der Stadtzentren eingeschlagen, sonst hat man von der Invasion aber nicht viel gespürt", schildert sie. Heitmann hat sich in Richtung Russland begeben und war dort nach eigenen Angaben Kolonnen an russischen Panzern begegnet. Dabei entstand das Foto, das jetzt um die Welt geht und das im März das Coverbild des US-amerikanischen Nachrichtenmagazin "Time Magazin" ist.

Das alles sei sehr schnell passiert. Die 27-Jährige habe sich vor allem auf das Fotografieren konzentriert, habe nicht viel von den russischen Soldaten mitbekommen, aber vor allem eins ist ihr in Erinnerung geblieben.

"Ich war schockiert, wie jung die Männer auf den Panzern aussahen."

Nanna Heitmann ist nach ihrem Aufenthalt in Donezk wieder zurück in Moskau. SWR

Seit Samstag ist Heitmann wieder in Moskau. Dort wohnt die gebürtige Ulmerin zurzeit. Ihre Mutter ist Russin, ihr Vater Deutscher. Bereits seit knapp drei Jahren lebt die 27-Jährige in Russland. Vor Ort zeigt sich in der Gesellschaft ein gespaltenes Bild, sagt sie. Die Älteren sehen "Russland als Befreier der Ukraine" an, die Jüngeren hingegen seien oft geschockt und beschämt.

Heitmann rechnet mit wenigen Protesten in Russland

Heitmann glaubt nicht, dass es große Proteste in Russland geben wird. Es fehle ein Verantwortlicher, der diese anführen könnte. Dadurch seien die Leute eingeschüchtert und trauten sich nicht auf die Straße.

Die fotografischen Arbeiten der gebürtige Ulmerin beschäftigen sich nach eigenen Angaben häufig mit Fragen der Isolation sowie die Art und Weise, wie Menschen auf ihre Umgebung reagieren und mit ihr interagieren. Heitmann wurde bereits mehrfach für ihre Fotografie ausgezeichnet.