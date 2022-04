DING bereitet 9-Euro-Ticket vor

per Mail teilen

Der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) mit Sitz in Ulm hat sich darauf eingerichtet, ab Mai oder Juni ein 9-Euro-Monatsticket anzubieten. Das hat DING-Geschäftsführer Thomas Mügge bei einem Treffen mit den Ulmer Grünen-Abgeordneten Marcel Emmerich und Michael Joukov mitgeteilt. Der Nahverkehrsverbund hält einen Start am 1. Juni für günstiger, denn Bund, Land und andere Verkehrsverbünde müssten noch etliche Detailfragen klären. Laut DING sollte auch den Dauerkarten-Besitzern die Differenz zwischen dem bereits bezahlten Preis und dem vergünstigten 9 Euro-Ticket erstattet werden. Ähnlich äußert sich in der Ulmer "Südwest Presse" der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Ingo Wortmann, der frühere Chef der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm.