Kunstinstallation im Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch Gmünd: 13.000 Nägel sollen an Coronaopfer erinnern

Rund 13.000 in Holzwürfel geschlagene Nägel erinnern im Schwäbisch Gmünder Münster an die Corona-Toten aus ganz Deutschland. Die Kunstinstallation wird am kommenden Sonntag eingeweiht.