Nächtlicher Test: Lastwagen auf der maroden Ulmer Gänstorbrücke

Die Bundesanstalt für Materialforschung ist zufrieden mit einem Test des Messsystems an der maroden Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm. Die Brücke war mit Lkw belastet worden.

Seit September misst ein sogenanntes Monitoring-System mit Ultraschall-Sensoren, wie sich der Verkehr auf die Bausubstanz der Brücke auswirkt. Der nächtliche Test sollte zeigen, wie sich unterschiedliche Einflüsse wie etwa Gewicht auf das Ultraschall-System auswirken.

Der nächtliche Belastungstest auf der Ulmer Gänstorbrücke soll zeigen, wie sensibel das Messsystem die Belastung der Brücke feststellt. Thomas Heckmann

Testlauf mit zwei Lkw

Zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens fuhren daher zwei Lkw über das marode Bauwerk und hielten an den Messpunkten der Sensoren an. An fünf Stellen wurden die beiden Lastwagen abwechselnd abgestellt. Zwischendurch wurde immer wieder die unbelastete Brücke gemessen. In der Nacht wurden so rund 10.000 Messwerte gesammelt, die nun in den kommenden Wochen durch das Bundesamt für Materialforschung in Berlin ausgewertet werden.

Durch den nächtlichen Einsatz konnte das System noch genauer eingestellt werden, zeigte sich ein Sprecher der Bundesanstalt für Materialforschung zufrieden mit dem nächtlichen Einsatz. Die Gänstorbrücke ist inzwischen zum Forschungsobjekt der Bundesanstalt geworden. Künftig sollen die hier erforschten Messsysteme nicht nur in maroden, sondern auch in neu gebauten Brücken zum Einsatz kommen.

Zwei Lastwagen hielten immer wieder an verschiedenen Punkten der Brücke. So konnten viele Messdaten gesammelt werden. Thomas Heckmann

Verkehr wegen Zustand der Brücke eingeschränkt

Die Gänstorbrücke über die Donau ist eine wichtige Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm. Vor mehr als drei Jahren, im Sommer 2018, wurde festgestellt, dass das Bauwerk marode ist. Die Stadt Ulm begrenzte den Verkehr auf der Brücke zunächst von vier auf zwei Spuren. Nach und nach wurde dann der Schwerlastverkehr von der Brücke verbannt.

Die Planungen für den Neubau laufen längst. Zuletzt hatten sich Ulmer wie auch Neu-Ulmer Gremien für die schnellste, damit aber auch teuerste Abbruchvariante ausgesprochen. In diesem Falle könne die neue Gänstorbrücke 2027 fertig sein. Die Kosten werden auf 30 Millionen Euro geschätzt. .