Im kommenden Jahr steht deutschlandweit ein neuer Zensus an: Neben der Volkszählung werden auch Daten zu Gebäuden und Wohnungen erhoben, teilte die Stadt Schwäbisch Gmünd mit. Um diese Zählung vorzubereiten, werden schon im September einige Eigentümer und Verwaltungen angeschrieben. Es brauche für ein Großprojekt wie den Zensus 2022 eine Generalprobe, schreibt das Statistische Landesamt auf seiner Seite. Es finden Testerhebungen und Vorbefragungen statt. In Schwäbisch Gmünd geht die Post an etwa 5.500 Einwohner an 800 Anschriften, so eine Sprecherin der Stadt. Landesweit versendet das Statistische Landesamt vorab Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen an eine Million Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien. Der Zensus war wegen der Corona-Pandemie von diesem auf das kommende Jahr verschoben worden. Die letzte Volkszählung liegt zehn Jahre zurück.