Einem nackten Mann kann man sprichwörtlich ja nicht in die Tasche greifen - bestehlen kann man ihn trotzdem. Das hat am FKK-Badestrand bei Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) ein nackter Mann erlebt. Laut Polizei hatte der 64-Jährige an einer Sitzbank seinen Geldbeutel vergessen. Als er wiederkam, fehlten 150 Euro. Die Polizei nahm später in Senden einen 20-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Eine Videoaufzeichnung am Kiosk des Badesees bestätigte den Verdacht.