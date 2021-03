per Mail teilen

Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 2.200 Kinder an Krebs. Das ist heutzutage kein Todesurteil mehr - etwa 80 Prozent der Kinder können geheilt werden. Aber: Es gibt Nachwirkungen.

Tobias Bergmann ist 25 Jahre alt, er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Göppingen. Mit neun Jahren wurde bei ihm Lymphdrüsen-Krebs diagnostiziert, Tod und Krankheit sind in seinem Leben stark präsent. Dennoch lebt die Familie in ihrem Reihenhaus zusammen mit einem Skelett. Zur Erklärung sagt Tobias Bergmann: "Mich hat die Medizin schon immer interessiert und da ich jetzt Medizin studiere war der Schritt nicht weit weg, sich mal ein Skelett zu besorgen." Das Skelett ist natürlich nicht echt.

Trotz Krebserkrankung geht der junge Mann seinen Weg. Das ist umso bewundernswerter, weil: Kindheit und Jugend von Tobias Bergmann waren geprägt durch Krankenhausaufenthalte und Therapien. Auf Fotos hat der 25-Jährige diese Zeit festgehalten. Doch sie ist möglicherweise nicht vorbei: Bergmann muss bei seiner Krebsart stets mit Rückfällen rechnen, deshalb will er sich selbst nicht als geheilt bezeichnen.

Nachwirkungen möglich, weil Krebs-Medikamente auch krank machen können

Ohnehin gibt es Nachwirkungen der klinischen Behandlungen. Obwohl sein letzter Eingriff in der Kinderklinik in Ulm schon sieben Jahre her ist, muss er immer noch regelmäßig seinen behandelnden Arzt Holger Cario aufsuchen - zu Gesprächen, zur Nachsorge und zur Beobachtung, "weil einige der Medikamente sich sozusagen krank machend aufs Herz auswirken können. Und das kann auch noch viele Jahre nach Ende der Therapie zum Tragen kommen", erklärt Cario. Andere Probleme seien Probleme mit dem Hormonsystem, wegen denen man sorgfältig nachkontrollieren müsse.

"Spitzensportler werde ich nicht mehr, da reicht die Kraft nicht dazu. Und Bademoden-Model kann ich auch nicht mehr werden - durch die ganzen Operationen und Narben und so." Tobias Bergmann, ehemaliger Krebspatient aus Göppingen

Insgesamt zehn Jahre dauert die Nachsorge. Derzeit muss Tobias Bergmann vier Mal pro Jahr zur Untersuchung. Seinen Alltag kann er bewältigen, trotz Nachwirkungen. Seine Ziele: Nur noch einmal jährlich zur Nachsorge gehen müssen - und Kinderarzt werden. Beides ist möglich.