per Mail teilen

Mehl und Nudeln sind gerade der Renner in Onlineshops der Mühlenläden in Ulm, Langenau und Aalen. Weil die Nachfrage das Liefervermögen übersteigt, haben einige den Versand gestoppt.

Auch die Heimatmühle in Aalen verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage nach ihren Produkten SWR Verena Hussong

Fünfmal so viele Bestellungen wie vor der Corona-Krise gehen täglich bei der Heimatmühle in Aalen ein. "Die Anfragen kommen aus der ganzen Republik, von Nordfriesland bis nach Oberammergau", berichtet der Chef, Franz Xaver Ladenburger.

Jeweils nur ein Kunde in den Verkaufsraum

Auch zum Hofladen in Aalen kommen mehr Kunden als sonst. Wegen der erhöhten Infektionsgefahr darf immer nur ein Besucher in den Verkaufsraum. Die Aalener Mühle fährt Sonderschichten und produziert auch am Wochenende, um die gestiegene Nachfrage zu bewältigen.

"Kunden sind nun einfach mehr Zuhause, kochen und backen selbst." Franz Xaver Ladenburger, Geschäftsführender Gesellschafter, Heimatmühle Aalen

Onlineshops bis auf Weiteres geschlossen

Nudeln, Mehl und Trockenhefe sind auch der Renner im Hofladen der Ostermühle in Langenau. Besitzerin Martina Mack hat den Hofladen in Langenau noch geöffnet, den Online-Shop aber inzwischen geschlossen. Auch hier gingen fünfmal mehr Anfragen ein als vor der Corona-Pandemie. Weil ihre Zulieferer Engpässe haben, konnte sie die vielen Bestellungen nicht mehr abarbeiten und verhängte einen Lieferstopp.

Außerdem hat die Ulmer Schapfenmühle ihren Online-Shop bis auf Weiteres geschlossen. Der Mühlenladen ist aber noch geöffnet. Auch hier dürfen nur ein bis zwei Kunden gleichzeitig einkaufen. Die Müslibar sei aus hygienischen Gründen geschlossen, heißt es auf der Website der Mühle.