Am Zentralen Impfzentrum in Ulm ist die Nachfrage nach Impfterminen spürbar gestiegen. Seit Montag können landesweit über 60-Jährige Termine vereinbaren. Nach Angaben des Impfzentrums in der Ulmer Messe werden erstmals an einem Tag 2.700 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, rund zwei Drittel mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer, etwa ein Drittel mit AstraZeneca. Laut Ministerium haben die Impfwilligen jedoch keinen Einfluss darauf, welchen Impfstoff sie bekommen. Die Terminvergabe erfolgt über die zentrale Impfhotline sowie das Impf-Portal im Internet. Der Andrang sei groß, hieß es vom Sozialministerium. Im Ostalbkreis werden laut Landratsamt täglich rund 800 Menschen geimpft. Die Nachfrage - auch bei den über 60-Jährigen - könne auf längere Sicht befriedigt werden, hieß es.