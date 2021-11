per Mail teilen

Aus einem schon lange schwelenden Nachbarschaftsstreit hat sich am Montag in Dillingen eine Schlägerei entwickelt. Im Ortsteil Donaualtheim ging laut Polizei eine 47-Jährige mit einem Pflasterstein auf ihren Nachbarn los. Sie schlug den 35-Jährigen auf den Hinterkopf und biss ihn in die Hand. Der Nachbar schlug zurück. Daraufhin mischte sich auch noch der Sohn der Frau ein und verletzte den Nachbarn. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Hintergründen des Streits.