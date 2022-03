In Lauingen im Kreis Dillingen hat ein 62-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag seine Nachbarin mit einem Revolver bedroht. Laut Polizei war ein Streit der beiden eskaliert. Die Frau flüchtete in ihre Wohnung und rief die Polizei. Der Mann wurde kurz darauf von Einsatzkräften in seiner Wohnung festgenommen. Bei dem Revolver handelte es sich laut Polizei um eine Schreckschusspistole. Die Waffe wurde sichergestellt.