Nachbarin bedroht: Angreifer festgenommen

In der Nacht zu Sonntag ist laut Polizei ein Mann in Pforzheim mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Zuvor soll es zu einem Wortwechsel mit dem Angreifer am Bahnhofsvorplatz gekommen sein. Die Polizei nahm den 39-Jährigen noch in der Nacht in der Pforzheimer Oststadt fest. Das Opfer schwebt offenbar nicht in Lebensgefahr. mehr...