Nach einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Oberkochen (Ostalbkreis) sind am Mittwochmittag sechs Bewohner vorsorglich wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Sie konnten laut Polizei die Klinik am Nachmittag wieder verlassen. Durch die Verpuffung in einem Ölofen war in dem Wohnhaus starker Ruß entstanden. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.